Sky: Osimhen ha ancora dolore, forse sarà in panchina col Milan (Di giovedì 19 novembre 2020) Victor Osimhen ha ripreso subito ad allenarsi col Napoli nonostante la lussazione alla spalla destra rimediata con la nazionale nigeriana. Stando a quanto riporta Sky Sport, il giocatore ha ancora dolore alla zona infortunata ma potrebbe andare in panchina contro il Milan. Al suo posto è pronto Dries Mertens a giocare nel ruolo di centravanti per la sfida con la capolista di domenica prossima. L'articolo ilNapolista.

