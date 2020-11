Scopre le corna della fidanzata, la vendetta è assurda: va in aeroporto con… [FOTO] (Di giovedì 19 novembre 2020) Il malcapitato protagonista della vicenda è un giovane australiano che, dopo aver scoperto le corna della fidanzata, si vendica in uno modo assolutamente insolito e assurdo. A rendere noto il fatto, una ragazza che si trovava di passaggio allo scalo internazionale di Melbourne in Australia. Dopo aver visto un uomo con uno strano cartello in mano, la donna ha pensato di fare una FOTO e postarla su Twitter; in breve tempo lo scatto ha raggiunto 76mila like e oltre 24mila retweet. La vendetta del fidanzato tradito ha colpito l’attenzione di migliaia di utenti sul web, che si sono divisi in pareri contrastanti sull’accaduto. Secondo l’interpretazione della vicenda pare che una ragazza stesse facendo ritorno a casa in aero; come d’accordi il fidanzato era andata a ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 19 novembre 2020) Il malcapitato protagonistavicenda è un giovane australiano che, dopo aver scoperto le, si vendica in uno modo assolutamente insolito e assurdo. A rendere noto il fatto, una ragazza che si trovava di passaggio allo scalo internazionale di Melbourne in Australia. Dopo aver visto un uomo con uno strano cartello in mano, la donna ha pensato di fare unae postarla su Twitter; in breve tempo lo scatto ha raggiunto 76mila like e oltre 24mila retweet. Ladel fidanzato tradito ha colpito l’attenzione di migliaia di utenti sul web, che si sono divisi in pareri contrastanti sull’accaduto. Secondo l’interpretazionevicenda pare che una ragazza stesse facendo ritorno a casa in aero; come d’accordi il fidanzato era andata a ...

nephelimheronda : @justssabs Si però pensa tu la fidanzata di enock che scopre le corna in diretta nazionale. Per carità dire la veri… - Rames95 : Quando la tua ragazza scopre di avere le corna in diretta davanti a tutta Italia: #GFVIP - nonsonomia : ecco come mi immagino la povera fidanzata di Enock che scopre di avere le corna in diretta tv #gfvip - Martolilla96 : #DocNelleTueMani Facciamo un toto-Doc. Settimana prossima: - Riccardo svelerà la gamba - Andrea arrestato - Lorenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scopre corna Moglie scopre le corna da un video della polizia, lui arriva in centrale con l'amate: finisce malissimo Liberoquotidiano.it Moglie scopre le corna da un video della polizia, lui arriva in centrale con l'amate: finisce malissimo

Il modo peggiore per scoprire che il marito ti tradisce? Forse, dalle telecamere a circuito chiuso. Un caso, spiazzante, che arriva dalla Cina e di ...

Guida la macchina del marito e scopre le corna: la vendetta è terribile

Una storia di tradimento davvero incredibile. La moglie guida la macchina del marito e scopre le corna in maniera assolutamente insolita. L’uomo, uno sportivo professionista, doveva partecipare ad una ...

Il modo peggiore per scoprire che il marito ti tradisce? Forse, dalle telecamere a circuito chiuso. Un caso, spiazzante, che arriva dalla Cina e di ...Una storia di tradimento davvero incredibile. La moglie guida la macchina del marito e scopre le corna in maniera assolutamente insolita. L’uomo, uno sportivo professionista, doveva partecipare ad una ...