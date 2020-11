Sci alpino | Mikaela Shiffrin | “Ogni gara è una scelta da valutare con l’evolversi della pandemia”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non vi sono dubbi che in vista di quel che sarà a Levi (Finlandia) nel prossimo weekend (21-22 novembre),sia l’osservata speciale. Il Circo bianco torna in scena dopo l’esordio a Soelden (Austria) e lo farà in Lapponia. Le nevi finlandesi sanciranno il ritorno alle garecampionessa americana e la tensione cresce. Reduce da due settimane di lavoro a Copper Mountain in cui si è dedicata alla preparazione quasi esclusivamente nello slalom, la 25enne statunitense è pronta per essere al cancelletto di partenza nelle prove sui rapid gates nella sede finnica dove si è imposta in quattro circostanze in carriera. Nell’appuntamento con i media,ha ribadito alcuni concetti importanti: “Poche aspettative dopo tutto quello che è successo nei mesi precedenti, a me personalmente e in generale per tutti ...