Realme 7 5G | caratteristiche e scheda tecnica

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 19 novembre 2020) Durante l’evento “realDeal”,ha presentato il nuovo7 5G. Scopriamo insieme ledi questo device Pochi minuti fa si è concluso l’evento streaming diin cui ha ufficializzato per il mercato “europeo” un nuovo device della serie 7. Questo nuovo smartphone usa componenti come il MediaTek Dimensity 800U 5G, un comparto fotografico composto da ben 4 lenti e un display da 120Hz. Scopriamo insieme le qualità e ladel nuovo smartphone di casa7 5G:Esaminando l’aspetto estetico del telefono, abbiamo una scocca posteriore elegante e pulita con il logoin basso a sinistra e il comparto fotografico in alto a sinistra. Quest’ultimo è ...