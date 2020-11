Pierpaolo Pretelli | “Quello che provavo per Elisabetta Gregoraci sta svanendo”

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 novembre 2020)è innamorato di? Il rapporto costruito in due mesi di coccole e messaggi in codice sembrerebbe essere in qualche modo compromesso e dopo la litigata di ieri causata da Selvaggia Roma, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha deciso di fare un passo indietro. Durante lo scontro laha accusatodi essere un “senza palle” e di non averla difesa dagli attacchi di Selvaggia Roma.ha incassato le accuse e nella notte si è sfogato con Andrea Zelletta e Enock Barwuah. “Un mese fa, una parola senza palle, ndr mi avrebbe fatto più male. Oggi, quello chee che speravo nascesse sta svanendo, sta andando via. L’avrete notato che la cerco sempre meno, ci abbracciamo sempre meno perché ho ...