Piano Triennale per l’informatica | riguarda anche la scuola | aspetti fondamentali e principi guida Utile per le segreterie

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ilpernella P.A. è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale nel nostro paese, ed in particolare, quella della Pubblica Amministrazione. Tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che in tutta la UE si propone di migliorare l’accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea. L'articolo .