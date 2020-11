Partita di calcio in Piazza Mercato, arrivano i carabinieri: sanzionati due giovani (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In Piazza Mercato, nel centro di Napoli, si torna a giocare una Partita di calcio come avvenuto domenica scorsa nel primo giorno di zona rossa ma stavolta arrivano i carabinieri. Ieri pomeriggio i militari della compagnia Stella, su segnalazione di cittadini della zona, hanno interrotto una Partita e i ragazzi (una decina circa) sono fuggiti. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati identificati e sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa anticontagio. Le due porte utilizzate per la Partita sono state sequestrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – In, nel centro di Napoli, si torna a giocare unadicome avvenuto domenica scorsa nel primo giorno di zona rossa ma stavolta. Ieri pomeriggio i militari della compagnia Stella, su segnalazione di cittadini della zona, hanno interrotto unae i ragazzi (una decina circa) sono fuggiti. Duedi 21 e 23 anni sono stati identificati esecondo quanto previsto dalla normativa anticontagio. Le due porte utilizzate per lasono state sequestrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

In Piazza Mercato, nel centro di Napoli, si gioca di nuovo una partita di calcio come avvenuto domenica scorsa nel primo giorno di zona rossa ma stavolta arrivano i carabinieri. Ieri pomeriggio i mili ...

Lukaku, gol, assist e leadership: Conte ritrova il suo Gigante buono

Risparmiato nell'amichevole contro la Svizzera, un assist contro l'Inghilterra e due gol che hanno fatto fuori i danesi. Il bilancio di Big Rom con la Nazionale è da applausi, anche per la felicità di ...

