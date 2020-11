Paredes all'Inter? Parla Andreazzoli: 'Come Pirlo e Bennacer' (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Dalla_SerieA : Inter: chi è Paredes, il centrocampista che manca a Conte - - Yuro_23 : RT @it_inter: #Paredes aveva già detto si all'Inter, in estate c'era un accordo con il Psg per uno scambio con #Brozovic poi saltato: l'arg… - it_inter : #Paredes aveva già detto si all'Inter, in estate c'era un accordo con il Psg per uno scambio con #Brozovic poi salt… - fcin1908it : VIDEO / Dall'Argentina all'Inter? Lautaro ringrazia Paredes: 'Bel pallone per il 2-0' - - ProfidiAndrea : ?? #Paredes per #Eriksen, l'Inter tratta col #PSG ???? L'argentino piace molto per colpi e geometrie di qualità, si va… -

Ultime Notizie dalla rete : Paredes all Andreazzoli: "Paredes come Pirlo e Bennacer. Empoli decisivo per lui e vi spiego perché" La Gazzetta dello Sport Paredes Inter, Andreazzoli: «Lento? Come Bennacer o Pirlo»

Le parole dell'allenatore Aurelio Andreazzoli su Leandro Paredes, centrocampista del PSG che in passato piaceva alla Juve ...

Inter, obiettivo Paredes: la risposta del giocatore all’offerta nerazzurra

Leandro Paredes potrebbe presto vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri trattano con il Paris Saint Germain per chiudere l'affare ...

Le parole dell'allenatore Aurelio Andreazzoli su Leandro Paredes, centrocampista del PSG che in passato piaceva alla Juve ...Leandro Paredes potrebbe presto vestire la maglia dell'Inter. I nerazzurri trattano con il Paris Saint Germain per chiudere l'affare ...