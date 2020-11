Morgan | «Non sono nato dicendo che sono un genio»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 19 novembre 2020) Esce il 19 novembre L’audiolibro di Morgan (Emons & Audiolibri), cinque ore e ventidue minuti di ascolto, partendo dalla prima autobiografia dell’artista milanese uscita per Einaudi nel 2014, con una rivisitazione dei testi, tra musica, brani inediti, composizioni, cover, narrazione e sperimentazione. Si entra nel mondo di Marco Castoldi, il controverso artista sempre al centro dell’attenzione attualmente impegnato in tv nella giuria di AmaSanremo, o almeno in una parte di esso. Mentre si ascolta si potrebbero riempire pagine intere di domande per quest’intervista, ogni capitolo ha dentro un universo: di ricerca, di tecnica, di arte e allo stesso tempo di disagio, dolore, nostalgia, arroganza, egocentrismo. Ma le domande con Morgan non servono, basta uno spunto e la conversazione diventa un monologo che si riempie di informazioni. Non vale interromperlo, quando inizia un concetto lo vuole spiegare, vuole farsi capire. Forse perché, come dice nell’audiolibro «nelle interviste a volte mi fanno dire cazzate, poi mi vergogno, mi tratto male, finisco solo». Non è solo questa volta. Accanto a lui c’è Maria Eco, la bambina di otto mesi, avuta dalla sua compagna Alessandra Cataldo con cui vive attualmente. Risponde dal suo studio di registrazione e si sposta per parlare in vivavoce in modo che lei non si svegli.