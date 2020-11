Morata Juventus, Paratici anticipa i tempi: la decisione (Di giovedì 19 novembre 2020) Alvaro Morata ha stregato la Juventus e la Spagna ed il suo riscatto potrebbe avvenire con un anno di anticipo. I bianconeri lo hanno ingaggiato versando all’Atletico Madrid versando 10 milioni di Euro per il prestito oneroso. Tale opzione si potrebbe rinnovare ripetendo la stessa operazione nel 2021 ma i dirigenti di Andrea Agnelli hanno intenzione di riscattare l’intero cartellino pagando l’intera cifra pretesa dal club spagnolo. Juventus: si lavora per il riscatto di Morata Secondo quanto riportato da Tuttosport,infatti, la squadra torinese già nella prossima estate vorrebbe liquidare gli altri 45 milioni di Euro previsti dall’affare per concludere definitivamente l’affare ed assicurarsi le prestazioni del ragazzo a titolo definitivo. Leggi anche:Sergio Ramos Juventus, maxi operazione: Alaba la ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Alvaroha stregato lae la Spagna ed il suo riscatto potrebbe avvenire con un anno di anticipo. I bianconeri lo hanno ingaggiato versando all’Atletico Madrid versando 10 milioni di Euro per il prestito oneroso. Tale opzione si potrebbe rinnovare ripetendo la stessa operazione nel 2021 ma i dirigenti di Andrea Agnelli hanno intenzione di riscattare l’intero cartellino pagando l’intera cifra pretesa dal club spagnolo.: si lavora per il riscatto diSecondo quanto riportato da Tuttosport,infatti, la squadra torinese già nella prossima estate vorrebbe liquidare gli altri 45 milioni di Euro previsti dall’affare per concludere definitivamente l’affare ed assicurarsi le prestazioni del ragazzo a titolo definitivo. Leggi anche:Sergio Ramos, maxi operazione: Alaba la ...

