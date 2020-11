Mario Biondo, prorogate di sei mesi le indagini sul caso (Di giovedì 19 novembre 2020) Il gip di Palermo ha accolto la richiesta di opposizione della famiglia di Mario Biondo prorogando le indagini sul caso di altri sei mesi. Nuove indagini verranno effettuate sul caso legato alla morte di Mario Biondo, il cameraman siciliano ritrovato senza vita il 30 maggio 2013 a Madrid. A disporle è stato il Giudice per L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020) Il gip di Palermo ha accolto la richiesta di opposizione della famiglia diprorogando lesuldi altri sei. Nuoveverranno effettuate sullegato alla morte di, il cameraman siciliano ritrovato senza vita il 30 maggio 2013 a Madrid. A disporle è stato il Giudice per L'articolo proviene da YesLife.it.

