Lomazzo | sequestrati dieci cuccioli dalla Polizia stradale

(Di giovedì 19 novembre 2020)(Como), 19 novembre 2020 - E' finito nei guai il conducente di un autoveicolo destinato al trasporto di animali vivi per non aver rispettato le norme a tutela del benessere dei...

Ultime Notizie dalla rete : Lomazzo sequestrati

Il Giorno

Stavano viaggiando da oltre otto ore in condizioni precarie e i loro documenti non erano in regola. Multa da 2.333 euro al trasportatore ...Appiano Gentile (Como), 12 novembre 2020 - Sono stati arrestati per rapina aggravata quattro malviventi che tra luglio e ottobre avevano messo a segno una serie di colpi nella Bassa Comasca ai danni d ...