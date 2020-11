Kenya, l’ultimo esemplare di giraffa bianca è ora protetto da un GPS (Di giovedì 19 novembre 2020) l’ultimo esemplare conosciuto di giraffa bianca in Kenya è ora protetto grazie a un dispositivo GPS. L’operazione dei rangers kenioti potrebbe proteggere la vita di questo rarissimo esemplare, ambito dai bracconieri. L’associazione Ishaqbini Community Conservancy del Kenya ha applicato un dispositivo per il tracciamento tramite GPS su una delle due protuberanze della testa della giraffa. Il dispositivo ne monitorerà i movimenti quotidianamente per verificare che non sia in pericolo e non subisca la stessa sorte. Ora la giraffa pascola inconsapevole e tranquilla nella savana del Kenya al confine con la Somalia. >> Le gemelline più famose di Hollywood sono cambiate in peggio: «Ma come si sono ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020)conosciuto diinè oragrazie a un dispositivo GPS. L’operazione dei rangers kenioti potrebbe proteggere la vita di questo rarissimo, ambito dai bracconieri. L’associazione Ishaqbini Community Conservancy delha applicato un dispositivo per il tracciamento tramite GPS su una delle due protuberanze della testa della. Il dispositivo ne monitorerà i movimenti quotidianamente per verificare che non sia in pericolo e non subisca la stessa sorte. Ora lapascola inconsapevole e tranquilla nella savana delal confine con la Somalia. >> Le gemelline più famose di Hollywood sono cambiate in peggio: «Ma come si sono ...

malberizzi : Leonardo consegna l'ultimo aereo per truppe d'assalto al Kenya - mazzeoantonio : RT @giovannisarubbi: Leonardo consegna l’ultimo aereo per truppe d’assalto al Kenya,di Antonio Mazzeo - giovannisarubbi : Leonardo consegna l’ultimo aereo per truppe d’assalto al Kenya,di Antonio Mazzeo - NSigaro : Leonardo consegna l'ultimo aereo per truppe d'assalto al Kenya - Africa Express: notizie dal continente dimenticato -

Ultime Notizie dalla rete : Kenya l’ultimo Silvia Romano libera: costretta a convertirsi all'Islam. Pagato un riscatto Il Messaggero