Inter, il consiglio di Lukaku a Eriksen: "Impari l'italiano"

L'Inter ha un problema che è il danese Eriksen non ancora al centro del progetto di mister Conte. Un consiglio utile lo ha dato Romelu Lukaku che ieri lo ha incontrato in campo nel match Belgio-Danimarca di Nations League. "Eriksen ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo, ma se imparasse l'italiano diventerebbe tutto più facile. Ci sono calciatori che impiegano più tempo per adattarsi al calcio italiano. Io sono stato fortunato ad abituarmi velocemente - ha osservato Lukaku, intervistato dall'emittente danese Kanal 5 dopo la doppietta di testa nel 4-2 contro la Danimarca con cui il Belgio si è qualificato per le Final 4 di Nations League -. Eriksen ha ancora del lavoro da fare con la lingua. Se imparasse l'italiano, tutto sarebbe più facile per lui".

