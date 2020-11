Guardia di Finanza, operazione in Rsa: scoperti 36 lavoratori a nero (Di giovedì 19 novembre 2020) La Guardia di Finanza di Messina mette a segno un colpo in una Rsa di Messina. Le fiamme gialle scoprono 36 lavoratori a nero. Altra operazione della Guardia di Finanza che stavolta colpisce la città di Messina. Infatti i finanzieri messinesi hanno messo a segno un colpo in una Rsa, scoprendo ben 36 lavoratori tenuti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ladidi Messina mette a segno un colpo in una Rsa di Messina. Le fiamme gialle scoprono 36. Altradelladiche stavolta colpisce la città di Messina. Infatti i finanzieri messinesi hanno messo a segno un colpo in una Rsa, scoprendo ben 36tenuti L'articolo proviene da Inews.it.

Lotta ai patrimoni illeciti nell’ennese: a due condannati confiscati beni per oltre 100mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna nelle scorse ore hanno eseguito la confisca dei beni di due persone, entrambi di Piazza Armerina (EN), condannate dal Tribunale di ...

