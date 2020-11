Giorgio Panariello a FqMagazine racconta ‘Io sono mio fratello’: “Una storia complicata, non volevo fosse un’autobiografia” (Di giovedì 19 novembre 2020) Giorgio Panariello, durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha raccontato come è nato il suo nuovo libro “Io sono mio fratello”. È l’alba del 27 dicembre 2011 quando una chiamata stravolge completamente la vita di Giorgio Panariello. Suo fratello Franco, cinquant’anni appena compiuti, è morto la sera prima “tra le braccia gelide della strada che per troppo tempo era stata la sua compagna”. A nove anni da quella tragica notte, l’attore per la prima volta si racconta mettendo nero su bianco la storia che forse ha segnato maggiormente la sua vita, quella del rapporto con suo fratello. “Mi sono preso del tempo per avere il giusto distacco dalle cose – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020), durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti, hato come è nato il suo nuovo libro “Iomio fratello”. È l’alba del 27 dicembre 2011 quando una chiamata stravolge completamente la vita di. Suo fratello Franco, cinquant’anni appena compiuti, è morto la sera prima “tra le braccia gelide della strada che per troppo tempo era stata la sua compagna”. A nove anni da quella tragica notte, l’attore per la prima volta simettendo nero su bianco lache forse ha segnato maggiormente la sua vita, quella del rapporto con suo fratello. “Mipreso del tempo per avere il giusto distacco dalle cose – hato ...

GiusCandela : Giorgio Panariello a FqMagazine: “Carlo Conti mi ha detto che torna per la finale di Tale e Quale Show”… - ilfattovideo : Giorgio Panariello a FqMagazine racconta ‘Io sono mio fratello’: “Una storia complicata, non volevo fosse un’autobi… - clikservernet : Giorgio Panariello a FqMagazine racconta ‘Io sono mio fratello’: “Una storia complicata, non volevo fosse un’autobi… - Noovyis : (Giorgio Panariello a FqMagazine racconta ‘Io sono mio fratello’: “Una storia complicata, non volevo fosse un’autob… - Italia_Notizie : Giorgio Panariello a FqMagazine: “Carlo Conti mi ha detto che torna per la finale di Tale e Quale Show” -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Panariello Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: rivedi la diretta Il Fatto Quotidiano Giorgio Panariello a FqMagazine racconta ‘Io sono mio fratello’: “Una storia complicata, non volevo fosse un’autobiografia”

Giorgio Panariello, durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha raccontato come è nato il suo nuovo libro “Io sono mio fratello”. È l’alba del 27 dicembre 2 ...

Giorgio Panariello si racconta a Claudia Rossi e Andrea Conti: la diretta

Giorgio Panariello è ospite in diretta sui canali Facebook e Youtube ufficiali de Il Fatto Quotidiano giovedì 19 novembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’attore pre ...

Giorgio Panariello, durante la diretta Facebook de Il Fatto Quotidiano con Claudia Rossi e Andrea Conti, ha raccontato come è nato il suo nuovo libro “Io sono mio fratello”. È l’alba del 27 dicembre 2 ...Giorgio Panariello è ospite in diretta sui canali Facebook e Youtube ufficiali de Il Fatto Quotidiano giovedì 19 novembre dalle ore 15 per una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’attore pre ...