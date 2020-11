Gf Vip, con Salvaggia Roma toccato il fondo. C’è chi è pronto ad abbandonare il programma (Di giovedì 19 novembre 2020) Insulti e volgarità, il Gf Vip ha toccato il fondo con l’ingresso di Selvaggia Roma nella casa. In tv arrivano immagini di uno squallore assoluto, con lei che sparge veleno e attacca le persone sul piano personale. Il fatto che si tratti di un reality non giustifica per niente un atteggiamento del genere, perché fuori ci sono le famiglie dei concorrenti che guardano. Pierpaolo Pretelli è un padre e viene insultato continuamente, «zerbino», «senza palle», in casa e in studio. Elisabetta Gregoraci è una madre e da settimane è oggetto di insulti, insinuazioni, gossip, volgarità di ogni genere. Tutto questo aumenta l’invidia sociale che scatena gli “odiatori” su Facebook, Instagram e Twitter. La situazione potrebbe far comodo dal punto di vista degli ascolti, ma è uno stillicidio. Gf Vip, alcuni concorrenti sono al limite Alcuni ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Insulti e volgarità, il Gf Vip hailcon l’ingresso di Selvaggianella casa. In tv arrivano immagini di uno squallore assoluto, con lei che sparge veleno e attacca le persone sul piano personale. Il fatto che si tratti di un reality non giustifica per niente un atteggiamento del genere, perché fuori ci sono le famiglie dei concorrenti che guardano. Pierpaolo Pretelli è un padre e viene insultato continuamente, «zerbino», «senza palle», in casa e in studio. Elisabetta Gregoraci è una madre e da settimane è oggetto di insulti, insinuazioni, gossip, volgarità di ogni genere. Tutto questo aumenta l’invidia sociale che scatena gli “odiatori” su Facebook, Instagram e Twitter. La situazione potrebbe far comodo dal punto di vista degli ascolti, ma è uno stillicidio. Gf Vip, alcuni concorrenti sono al limite Alcuni ...

