(Teleborsa) – Il finanziere e filantropo miliardario George Soros ha esortato l'Unione europea a resistere ai veti di Ungheria e Polonia, non scendendo a compromessi sulle clausule sullo Stato di diritto alla base dell'elergizione dei fondi agli Stati membri. Lunedì, Ungheria e la Polonia hanno infatti bloccato l'adozione del bilancio 2021-2027, al quale è collegato anche lo stanziamento dei fondi del Next Generation Eu (Recovery Fund), perché la legge di bilancio imponeva il rispetto dello Stato di diritto per accedere al denaro. In un articolo di Project Syndicate, Soros ha suggerito che il veto di Ungheria e Polonia sul bilancio UE e sul Recovery Fund potrebbe essere aggirato. In assenza di un accordo su un nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : George Soros George Soros esorta l'UE a non piegarsi a Ungheria e Polonia Teleborsa George Soros esorta l'UE a non piegarsi a Ungheria e Polonia

Secono il filantropo miliardario, l'Unione Europea non può scendere a compromessi sulle clausule sullo Stato di diritto ...

Secono il filantropo miliardario, l'Unione Europea non può scendere a compromessi sulle clausule sullo Stato di diritto ...