Fondazione Gimbe: “Riaprire a Natale avrebbe un prezzo altissimo in termini di vite umane” (Di giovedì 19 novembre 2020) Fondazione Gimbe: “Riaprire a Natale avrebbe prezzo altissimo” Covid “Salvare il Natale” è l’obiettivo dichiarato sia dal Governo che da diverse Regioni, ma secondo lo studio di Fondazione Gimbe l’allentamento delle misure restrittive a questo scopo “rischia di avere un prezzo altissimo, anche in termini di vite umane”. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione, il quale evidenzia come nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, si sia verificata una stabilizzazione nell’incremento del trend dei nuovi casi (242.609 contro 235.634), a fronte di una lieve riduzione dei casi testati ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020)” Covid “Salvare il” è l’obiettivo dichiarato sia dal Governo che da diverse Regioni, ma secondo lo studio dil’allentamento delle misure restrittive a questo scopo “rischia di avere un, anche indi. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della, il quale evidenzia come nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, si sia verificata una stabilizzazione nell’incremento del trend dei nuovi casi (242.609 contro 235.634), a fronte di una lieve riduzione dei casi testati ...

RaiNews : #Coronavirus, #Gimbe: 'Superata la soglia dell'1% della popolazione infetta'. Lo ha spiegato il presidente della f… - TgrRai : #coronavirusitalia. Fondazione Gimbe: “Aumentati di 12 volte in un solo mese i contagi tra operatori sanitari: all'… - calciomercatoit : ?? #Coronavirus, Fondazione #GIMBE: 'Primi segnali di rallentamento' - IlFriuli : Coronavirus in Fvg, in sette giorni incremento del 28,3% dei casi. La Fondazione @GIMBE ha aggiornato l'analisi dei… - vaniacavi : Gimbe fondazione 'indipendente'? -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Gimbe Covid. Fondazione Gimbe «Sì, la provincia di Modena è un caso Da fine ottobre exploit inatteso» La Gazzetta di Modena Covid. Gimbe: “Primi segnali di rallentamento, ma serve grande prudenza. Mantenere le misure”

Nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, registrato un aumento di oltre 242 mila casi e di 143 mila attualmente positivi. Salgono a 33.074 i pazienti ricoverati e a 3.612 quelli in te ...

Ospedali, non si conoscono i flussi dei pazienti in entrata e in uscita. Report Gimbe

Tutti i dettagli del report più aggiornato della Fondazione Gimbe presieduta da Nino Cartabellotta sulla pandemia ...

Nella settimana 11-17 novembre, rispetto alla precedente, registrato un aumento di oltre 242 mila casi e di 143 mila attualmente positivi. Salgono a 33.074 i pazienti ricoverati e a 3.612 quelli in te ...Tutti i dettagli del report più aggiornato della Fondazione Gimbe presieduta da Nino Cartabellotta sulla pandemia ...