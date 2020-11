Emma a X Factor sbotta contro Mika, bufera sul Web: la frase sotto accusa (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giudizio su Vergo ha scatenato lo scontro tra i due giudici, ma la cantante salentina finisce sotto accusa sui social network: le sue parole rivolte al collega non sono proprio piaciute L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 20 novembre 2020) Il giudizio su Vergo ha scatenato lo stra i due giudici, ma la cantante salentina finiscesui social network: le sue parole rivolte al collega non sono proprio piaciute L'articolo proviene da Gossip e Tv.

EmmeEffe97 : @Pomegranate182 Hell raton prima di iniziare x factor aveva solo 50mila follower. Ora solo con xfactor è arrivato a… - AllyNido : Sto guardando hot Factor solo per vedere a cosa arriva Emma stasera, giuro. #XF2020 - njennasmeh : Non fate finire mai questo Hot factor e fate parlare solo Emma e Manuelito perché mi piacciono queste uscite ?? #xf2020 - leviohno : quest'anno x factor altissimo musicalmente, bassissimo televisivamente ti prego emma BASTA B A S T A non siamo su c… - BAMBITETE : emma pensavo che con x factor ti avrei rivalutato e invece no -