(Di giovedì 19 novembre 2020)- Stephan Ella, ma intanto continua ad allenarsi al massimo per farsi trovare pronto per la sua seconda avventura in giallorosso.quotidiano con i suoi due ...

sowmyasofia : El Shaarawy: “Ora si aspetta gennaio” - sportli26181512 : El Shaarawy aspetta la #Roma: 'Allenamento al top, appuntamento a gennaio': L'esterno si allena nella Capitale da d… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Instagram, El Shaarawy: 'Dopo più di due mesi ad allenarmi a Roma ora si aspetta gennaio' #AsRoma - LAROMA24 : Instagram, El Shaarawy: 'Dopo più di due mesi ad allenarmi a Roma ora si aspetta gennaio' #AsRoma - forzagranata1 : ?? #CALCIO Milik-El Shaarawy, per la Roma gennaio caldo Con l’attaccante polacco il filo non si è mai spezzato. E i… -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy aspetta

Corriere dello Sport

Stephan El Shaarawy ha scritto un lungo post su Instagram, facendo un bilancio degli ultimi mesi in attesa di future novità.CALCIOMERCATO ROMA DICHIARAZIONI EL SHAARAWY – All’indomani della vittoria in casa della Bosnia-Erzegovina, la terza in se partite di Nations League, l’Italia del ct Roberto Mancini chiude così in tes ...