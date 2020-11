Draft NBA, Nico Mannion giocherà nei Golden State Warriors di Steph Curry. Grande occasione per l’azzurro classe 2001 (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine non è arrivata al primo giro la chiamata per Nico Mannion, che ha dovuto aspettare a lungo prima di essere scelto dai Golden State Warriors con la numero 48 al Draft NBA 2020. Il 19enne ex Wildcats (squadra universitaria di Arizona) è crollato rispetto alle simulazioni degli ultimi giorni, in cui si profilava una possibile chiamata a fine primo giro, ma il risultato finale può rivelarsi estremamente importante per la crescita del playmaker italo-americano. Figlio del cestista americano Page Mannion e della pallavolista italiana Gaia Bianchi, Nico ha scelto di giocare con la maglia azzurra ed è già stato convocato dal C.T. Meo Sacchetti disputando un match di qualificazione per gli ultimi Mondiali contro l’Olanda. Il nativo di Siena ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Alla fine non è arrivata al primo giro la chiamata per, che ha dovuto aspettare a lungo prima di essere scelto daicon la numero 48 alNBA 2020. Il 19enne ex Wildcats (squadra universitaria di Arizona) è crollato rispetto alle simulazioni degli ultimi giorni, in cui si profilava una possibile chiamata a fine primo giro, ma il risultato finale può rivelarsi estremamente importante per la crescita del playmaker italo-americano. Figlio del cestista americano Pagee della pallavolista italiana Gaia Bianchi,ha scelto di giocare con la maglia azzurra ed è già stato convocato dal C.T. Meo Sacchetti disputando un match di qualificazione per gli ultimi Mondiali contro l’Olanda. Il nativo di Siena ...

lucarallo : RT @dchinellato: ???? Nico is not the first Mannion in Warriors history: they drafted his dad, Pace, in 1983 ???? I Warriors ricordano che av… - Cappe37 : Io tutto felice che volevo guardare il draft NBA, e poi mi ricordo che era ieri sera Madonna cactus - grillotalpa : RT @ilpost: Nico Mannion è stato scelto dai Golden State Warriors al Draft NBA - simobrv : ??????Chi è Nico Mannion, l'italiano al Draft NBA - Il Post - madda_vi : RT @parallelecinico: Ufficiale: Nico Mannion è la 48 esima scelta al draft 2020. Sarà il prossimo italiano in NBA. La sua destinazione è Go… -