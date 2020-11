Covid, Tar Puglia: scuole aperte, ma libera scelta sulla frequenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Resta efficace in Puglia, fino al 3 dicembre, il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. La decisione è arrivata dal Tar Puglia che ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza 407 con la quale la Regione, il 27 ottobre, ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole, eccetto quelle dell'infanzia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Resta efficace in, fino al 3 dicembre, il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori ladidattica in presenza o a distanza nelleelementari e medie. La decisione è arrivata dal Tarche ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per la sospensione dell'ordinanza 407 con la quale la Regione, il 27 ottobre, ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le, eccetto quelle dell'infanzia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

