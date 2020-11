Coronavirus, Gimbe: 17 Regioni oltre la soglia per le terapie intensive, più di quattromila decessi in una settimana (Di giovedì 19 novembre 2020) Crescono i pazienti colpiti dal Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive. Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe , la soglia di saturazione è già stata superata in 17 Regioni nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) Crescono i pazienti colpiti dale ricoverati nelle. Secondo il monitoraggio della Fondazione, ladi saturazione è già stata superata in 17nella ...

fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “Rallenta la velocità di crescita dei contagi. Allentare per Natale? Gravi conseguenze in termi… - RaiNews : #Coronavirus, #Gimbe: 'Superata la soglia dell'1% della popolazione infetta'. Lo ha spiegato il presidente della f… - fattoquotidiano : Coronavirus, Gimbe: “3mila morti in una settimana, in aumento del 70%. Sistema di monitoraggio delle Regioni è inad… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: #coronavirus: report @GIMBE 11-17 novembre. Il contagio è come un’automobile: dopo avere accelerato la corsa per settim… - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna, Fondazione Gimbe: Il rapporto tra casi positivi e quelli testati sale al 13,8% [IL SERVIZI… -