Coronavirus | Conte | ' stop tassa occupazione suolo pubblico anche in 2021'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Prendo l'impegno a valutare la Tosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubbliche, una tassa" la cui sospensione "bar e ristoranti tengono molto. Abbiamo stanziato circa 300 milioni per le agevolazioni nel 2020, prendo l'impegno a riprodurre la misura anche nel 2021". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea annuale ell'Anci.

