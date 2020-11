Conte, ‘Natale sobrio, veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non sono possibili. Serve buonsenso’ (Di giovedì 19 novembre 2020) L’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte all’Assemblea dell’Anci: “Non siamo in ritardo sul piano di resilienza. Si tratta di una fake news”. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto all’Assemblea dell’Anci facendo il punto sull’emergenza coronavirus e sulla notizia di giornata rilanciata da diversi quotidiani, ossia il ritardo dell’Italia nella presentazione del piano per il Recovery Plan. Conte all’assemblea Anci: “Ritardo sul Recovery fund? Fake news” Conte ha dedicato una considerevole parte del suo intervento alla notizia rilanciata da un noto quotidiano, secondo cui l’Italia sarebbe in ritardo sulla presentazione del piano per il Recovery fund. “Oggi è stata pubblicata con grande evidenza su un quotidiano una fake news: l’Italia in ritardo sul piano di resilienza. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 19 novembre 2020) L’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppeall’Assemblea dell’Anci: “Non siamo in ritardo sul piano di resilienza. Si tratta di una fake news”. Il Presidente del Consiglio Giuseppeè intervenuto all’Assemblea dell’Anci facendo il punto sull’emergenza coronavirus e sulla notizia di giornata rilanciata da diversi quotidiani, ossia il ritardo dell’Italia nella presentazione del piano per il Recovery Plan.all’assemblea Anci: “Ritardo sul Recovery fund? Fake news”ha dedicato una considerevole parte del suo intervento alla notizia rilanciata da un noto quotidiano, secondo cui l’Italia sarebbe in ritardo sulla presentazione del piano per il Recovery fund. “Oggi è stata pubblicata con grande evidenza su un quotidiano una fake news: l’Italia in ritardo sul piano di resilienza. ...

