Campbell chiama Eriksen all’Arsenal | «Ex Tottenham? Chi se ne frega | è un campione»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 novembre 2020) KevinChristian. Ecco le parole sul centrocampista dell’Inter exKevina Football Insider parla di Christian. L’ex Arsenal vorrebbe vedere ai Gunners il danese.– «E’ da prendere a gennaio, sarebbe perfetto per l’Arsenal. Lui vuole giocare con continuità e all’Inter non sta giocando.servirebbe undella sua portata per crescere di livello. Ex? Chi se ne. C’è una forte rivalità ma se uno è forte non si va a vedere il suo passato». Leggi su Calcionews24.com