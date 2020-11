Calcio donne:convocate 31 azzurre per trasferta in Danimarca (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA, 19 NOV - La ct della nazionale femminile di Calcio, Milena Bertolini, ha convocato 31 azzurre per l'ultimo impegno del 2020, la partita con la Danimarca in programma l'1 dicembre a Viborg valida ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA, 19 NOV - La ct della nazionale femminile di, Milena Bertolini, ha convocato 31per l'ultimo impegno del 2020, la partita con lain programma l'1 dicembre a Viborg valida ...

