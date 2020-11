Banca Centrale Europea sceglie SIA e Colt (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – La Banca Centrale Europea (BCE) ha scelto SIA – società hi-tech Europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity – in partnership con Colt Technology Services, per il proprio collegamento alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG). La BCE – chiarisce una nota – “ha già iniziato ad utilizzare l’infrastruttura di rete di SIA e Colt per le attività di test con altre principali banche centrali. SIA fornisce, inoltre, una specifica soluzione per la gestione di tutti i messaggi in modo da facilitare l’integrazione del software applicativo della BCE con l’interfaccia unica di accesso ESMIG”. L’anno scorso, SIA e Colt si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – La(BCE) ha scelto SIA – società hi-techleader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da CDP Equity – in partnership conTechnology Services, per il proprio collegamento alle infrastrutture di mercato dell’Eurosistema attraverso un’unica interfaccia di accesso (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG). La BCE – chiarisce una nota – “ha già iniziato ad utilizzare l’infrastruttura di rete di SIA eper le attività di test con altre principali banche centrali. SIA fornisce, inoltre, una specifica soluzione per la gestione di tutti i messaggi in modo da facilitare l’integrazione del software applicativo della BCE con l’interfaccia unica di accesso ESMIG”. L’anno scorso, SIA esi ...

borghi_claudio : Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN… - borghi_claudio : Scusa @AlbertoBagnai io, come è noto, non sono un grande estimatore di alcuni economisti accademici, ma come fa uno… - borghi_claudio : Spiegazione del perché una Banca Centrale può cancellare il debito che ha in bilancio andando in capitale negativo… - Paolo52643974 : RT @borghi_claudio: Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN QUAL… - itaca7itaca : RT @borghi_claudio: Per gli scettici, dopo audizione di oggi di Lagarde è accertato che: 1) La Banca Centrale CREA DENARO DAL NULLA IN QUAL… -