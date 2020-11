Atp Finals 2020: Nadal scardina la resistenza di Tsitsipas e vola in semifinale (Di venerdì 20 novembre 2020) Il terzo semifinalista delle Atp Finals 2020 è Rafa Nadal. Il tennista spagnolo batte con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 Stefanos Tsitsipas nel match valevole per la fase a gironi dopo due ore e sei minuti. Dopo un’ottima ora e mezza di gioco, il numero due del mondo si rende protagonista di un clamoroso passaggio a vuoto che paga a caro prezzo, perdendo il secondo parziale. Ciononostante, Nadal non demorde e domina il set finale, ritornando in semifinale a Londra dove mancava dal 2015 e dove sfiderà Medvedev. CRONACA – Ottimo avvio da parte dei giocatori al servizio, che tengono agevolmente i propri turni di battuta e mantengono a lungo questo copione. Se da un lato però Nadal si conferma, perdendo pochissimi punti specialmente quando mette in campo la prima, il greco ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Il terzo semifinalista delle Atpè Rafa. Il tennista spagnolo batte con il punteggio di 6-4 4-6 6-2 Stefanosnel match valevole per la fase a gironi dopo due ore e sei minuti. Dopo un’ottima ora e mezza di gioco, il numero due del mondo si rende protagonista di un clamoroso passaggio a vuoto che paga a caro prezzo, perdendo il secondo parziale. Ciononostante,non demorde e domina il set finale, ritornando ina Londra dove mancava dal 2015 e dove sfiderà Medvedev. CRONACA – Ottimo avvio da parte dei giocatori al servizio, che tengono agevolmente i propri turni di battuta e mantengono a lungo questo copione. Se da un lato peròsi conferma, perdendo pochissimi punti specialmente quando mette in campo la prima, il greco ...

