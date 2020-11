Apple pagherà 113 milioni di multa perché colpa di un dettaglio nei suoi Iphone (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Washington Post la società di Cupertino chiuderà così una causa intentata da 35 stati americani. Succede a tutti: l’Iphone pian piano ti abbandona. Ce lo diciamo da anni, la batteria rallenta e siamo costretti ad acquistare un nuovo device. C’è chi, però, a questa pratica è andato a fondo costando ad L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto riporta il Washington Post la società di Cupertino chiuderà così una causa intentata da 35 stati americani. Succede a tutti: l’pian piano ti abbandona. Ce lo diciamo da anni, la batteria rallenta e siamo costretti ad acquistare un nuovo device. C’è chi, però, a questa pratica è andato a fondo costando ad L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitscienza : Apple: pagherà 113 milioni per causa rallentamento iPhone - infoitscienza : Apple: pagherà 113 milioni per causa rallentamento iPhone - infoitscienza : Apple ha ceduto, pagherà 113 milioni di dollari per il batterygate - peppesava : RT @Ragusanews: Apple: pagherà 113 milioni per causa rallentamento iPhone - Ragusanews : Apple: pagherà 113 milioni per causa rallentamento iPhone -

Ultime Notizie dalla rete : Apple pagherà Apple paga 113 milioni di multa per il rallentamento degli iPhone la Repubblica