All Together Now, lite violentissima tra Anna Tatangelo e Rita Pavone "Tu non puoi parlare che cantavi con Gigi D'Alessio" e la Tatangelo, fuori di sé "Adesso … (Di giovedì 19 novembre 2020) All Together Now, in questa nuova edizione, rivisto e arricchito sta davvero conquistando tutti. Michelle Hunziker è strepitosa nel ruolo di conduttrice, è anche molto materna e attenta ai concorrenti oltre ad essere bravissima quando si esibisce con in giudici, Rita Pavone, J Ax, Anna Tatangelo e Francesco Renga in canzoni e balletti strepitosi, accattivanti e divertenti. Questo ruolo alla Hunziker le calza a pennello e l'aria che si respira è di grande entusiasmo e voglia di divertirsi e divertire. Michelle Hunziker, negli ultimi giorni è stata, però, anche abbastanza preoccupata perché la figlia, Aurora Ramazzotti ha contratto il covid e non è stata molto bene anche se, sembra che il peggio sia passato. Scanta la lite violenta tra Anna Tatangelo e Rita Pavone.

