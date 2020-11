Vasco Rossi: “Sopravvissuto a malattie, depressione e coma” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Vasco Rossi spiega cosa significa per lui “vivere” e lo fa rispondendo alla lettera di Cesare Cremonini per Vanity Fair. “Vivere o… sopravvivere…E sorridere dei guai Così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio… Oggi non ho tempo. Oggi voglio stare spento”: con questi versi, Vasco Rossi ha regalato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 18 novembre 2020)spiega cosa significa per lui “vivere” e lo fa rispondendo alla lettera di Cesare Cremonini per Vanity Fair. “Vivere o… sopravvivere…E sorridere dei guai Così come non hai fatto mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio… Oggi non ho tempo. Oggi voglio stare spento”: con questi versi,ha regalato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Corriere : La certezza che «sopravvivrò anche a questo» a meno che non «morirò di noia per il lockdown» - Corriere : Vasco : «Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma, 3 o 4 volte» - alex_liccardo : Vasco Rossi: 'Se non sono sopravvissuto io...' #vasco #vascorossi #amazon #amazondeals #deals… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Vasco Rossi #VASCO #VascoRossi a Cesare Cremonini 'io sono un SuperVissuto .. ' - - SoniaSamoggia : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Vasco Rossi #VASCO #VascoRossi a Cesare Cremonini 'io sono un SuperVissuto .. ' - -