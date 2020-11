Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: di cosa si tratta (Di mercoledì 18 novembre 2020) Twitter, in arrivo i Fleets per la versione mobile: si tratta di una sorta di “stories” sulla falsariga di Instagram. Serviranno ad incentivare l’uso del social network Twitter ha lanciato una nuova funzionalità in tutto il mondo chiamata “Fleets”. Si tratta di tweet che scompaiono dopo 24 ore, simile alla modalità delle Stories su Snapchat L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020), inper la: sidi una sorta di “stories” sulla falsariga di Instagram. Serviranno ad incentivare l’uso del social networkha lanciato una nuova funzionalità in tutto il mondo chiamata “”. Sidi tweet che scompaiono dopo 24 ore, simile alla modalità delle Stories su Snapchat L'articolo proviene da Inews.it.

NintendoItalia : L'inverno si avvicina! Preparati alla neve, a gustosi manicaretti e a tante altre esperienze con il nuovo aggiornam… - marcodimaio : Oggi in arrivo altri 6,5 mld del piano #SURE a condizioni favorevoli. Servono per salvare posti di lavoro e pagare… - NetflixIT : Diventare un nemico pubblico per amore: La Belva, l'esplosivo film di Ludovico Di Martino con Fabrizio Gifuni, è in… - SignorAldo : RT @GammaDonna_: ??Breaking news | Via libera definitivo del Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio da 38 miliardi: in arrivo import… - GianniVernetti : RT @IsraelinItaly: Il FM del #Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani e il rappresentante della @WhiteHouse @aviberkow45 hanno viaggiato su… -