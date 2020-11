Sanità in Lombardia, minacce di morte all’ex dg Luigi Cajazzo. Pizzul (Pd) esprime solidarietà (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sanità Lombardia, minacce di morte all’ex dg Luigi Cajazzo. solidarietà del Pd “Esprimo la mia sentita solidarietà all’ex direttore generale lombardo della Sanità, Luigi Cajazzo. Le minacce e gli insulti nei suoi confronti sono frutto di un clima di odio che il Partito democratico combatterà, come ha sempre fatto, senza tregua”, così Fabio Pizzul, capogruppo Dem in Regione Lombardia, stigmatizza le gravi minacce subite dal dirigente, oggetto di una denuncia presentata alla Digos. Dopo le polemiche relative alla gestione della Sanità in Lombardia, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 18 novembre 2020)didgdel Pd “Esprimo la mia sentitadirettore generale lombardo della. Lee gli insulti nei suoi confronti sono frutto di un clima di odio che il Partito democratico combatterà, come ha sempre fatto, senza tregua”, così Fabio, capogruppo Dem in Regione, stigmatizza le gravisubite dal dirigente, oggetto di una denuncia presentata alla Digos. Dopo le polemiche relative alla gestione dellain, ...

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie Iva #Zanicchi per la testimonianza di affetto sulla sanità lombarda, sull’efficienza di medici, in… - fanpage : 'Devo rischiare di crepare per farmi operare perché Regione Lombardia ha deciso così. Non è concepibile nel 2020?.… - LegaSalvini : IVA #ZANICCHI DI NUOVO A CASA: SONO GUARITA DAL #COVID E VOGLIO DONARE IL #PLASMA - maxschiavini : RT @saggiadecisione: E quindi la tarantella serviva per fare accordi con Emergency? Mannaggia a #Bertolaso che non possiede una ONG e alla… - andrea61990928 : RT @Noiconsalvini: IVA #ZANICCHI DI NUOVO A CASA: SONO GUARITA DAL #COVID E VOGLIO DONARE IL #PLASMA -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Lombardia Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera