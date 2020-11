Resident Evil Village in una nuova immagine che suggerisce una scioccante trasformazione di Chris Redfield (Di mercoledì 18 novembre 2020) Resident Evil Village non uscirà fino al prossimo anno, ma i fan hanno già molte teorie sul gioco e su cosa accadrà ai suoi personaggi. Un personaggio che è stato oggetto di molte discussioni è Chris Redfield, che sembra assumere un ruolo quasi da antagonista nel nuovo gioco. E ora una nuova immagine ufficiale di Village potrebbe suggerire una trasformazione piuttosto scioccante per uno dei personaggi preferiti dai fan.Come sottolineato da AestheticGamer e altri online, una nuova immagine di Resident Evil Village è apparsa su Steam. L'immagine è simile a una key art ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020)non uscirà fino al prossimo anno, ma i fan hanno già molte teorie sul gioco e su cosa accadrà ai suoi personaggi. Un personaggio che è stato oggetto di molte discussioni è, che sembra assumere un ruolo quasi da antagonista nel nuovo gioco. E ora unaufficiale dipotrebbe suggerire unapiuttostoper uno dei personaggi preferiti dai fan.Come sottolineato da AestheticGamer e altri online, unadiè apparsa su Steam. L'è simile a una key art ...

