Ori and the Will of the Wisps ha superato quota 2,8 milioni di giocatori (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ori and the Will of the Wisps di Moon Studios è stato uno dei titoli di spicco dell'anno, offrendo un'eccellente esperienza Metroidvania. A giugno, è stato riferito che aveva raggiunto quota due milioni di giocatori, ma recentemente lo sviluppatore ha confermato di aver raggiunto la cifra di 2,8 milioni di giocatori. Finora sono state accumulate 22,6 milioni di ore di gioco. Altre statistiche interessanti includono 516.000 giocatori che hanno terminato il gioco, anche se solo 56.000 lo hanno fatto in modalità Difficile. Circa 10.000 giocatori sono riusciti a finirlo in meno di quattro ore mentre 7.900 ci sono riusciti senza morire una sola volta. Ori and the Will of the Wisps è ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ori and theof thedi Moon Studios è stato uno dei titoli di spicco dell'anno, offrendo un'eccellente esperienza Metroidvania. A giugno, è stato riferito che aveva raggiuntoduedi, ma recentemente lo sviluppatore ha confermato di aver raggiunto la cifra di 2,8di. Finora sono state accumulate 22,6di ore di gioco. Altre statistiche interessanti includono 516.000che hanno terminato il gioco, anche se solo 56.000 lo hanno fatto in modalità Difficile. Circa 10.000sono riusciti a finirlo in meno di quattro ore mentre 7.900 ci sono riusciti senza morire una sola volta. Ori and theof theè ...

GamingTalker : Ori and the Will of the Wisps ha raggiunto i 2 milioni e 800mila giocatori - thatnigerian_ : RT @_icekreem_: @motaraaa iPhone camera and ori - _icekreem_ : @motaraaa iPhone camera and ori - CrucibIeBlood : Ho aggiunto Ori and the Blind Forest: Definitive Edition alla mia collezione - RayToluAyo : @Euphoria_Sticks @TheNaturals_N Ori and opon ori e biti @OkeYetunde7 ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Ori and Ori and the Will of the Wisps ha raggiunto i 2 milioni e 800mila giocatori GamingTalker Stephanie Morton molla di testa: la pistard australiana si ritira a pochi mesi dalle Olimpiadi. Si darà alla criminologia

La pandemia scombussola ben più di quanto non si pensi: per esempio ha portato al ritiro Stephanie Morton, una delle più forti velociste della pista mondiale. Di fatto l’australiana non ha retto all’i ...

Xbox Series X | Jason Ronald ci racconta l’importanza della preservazione videoludica

Un esempio pratico lo si può ritrovare nelle versioni ottimizzate di Ori and The Will Of The Wisp, di cui Gennadiy vi parlerà in seguito, o di Gears 5, che sono state completamente revisionate, e ...

La pandemia scombussola ben più di quanto non si pensi: per esempio ha portato al ritiro Stephanie Morton, una delle più forti velociste della pista mondiale. Di fatto l’australiana non ha retto all’i ...Un esempio pratico lo si può ritrovare nelle versioni ottimizzate di Ori and The Will Of The Wisp, di cui Gennadiy vi parlerà in seguito, o di Gears 5, che sono state completamente revisionate, e ...