“Non metti la mascherina? Calci e minacce di morte dalla polizia” | abbiamo contattato la Polfer

Social TV Network pubblica un video dal titolo "Non metti la mascherina? Calci e minacce di morte dalla polizia". Il filmato mostra le immagini di un poliziotto che, dopo aver lasciato la sua postazione, entra nella sala d'attesa e aggredisce l'uomo che sta riprendendo. Le ragioni del diverbio non sono documentate perché il video parte dal momento dell'aggressione. Successivamente l'autore del video chiede un'ambulanza lamentando di essere ferito ma il poliziotto, già rientrato nella sua postazione, non lo asseconda. Secondo gli autori di Social TV Network il poliziotto avrebbe aggredito l'autore del video perché quest'ultimo si sarebbe rifiutato di indossare la mascherina. "Hai rotto il ca**o, devi stare zitto", dice l'agente

