Morata: “Devono sempre criticare, adesso voglio vedere cosa dicono dopo un 6-0” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da Teledeporte, Alvaro Morata ha parlato dopo il 6-0 rifilato alla Germania. Queste le parole del centravanti della Juventus e della Nazinale spagnola: “Sulle prestazioni della squadra c’è sempre qualcosa da ridire, ma adesso voglio proprio andare a casa e vedere cosa dicono di noi, dopo questa vittoria. Ci aiutiamo a vicenda e ci sono tanti giovani. Bisogna avere fiducia ma l’atteggiamento della squadra è quello giusto. E’ un messaggio forte per tutti, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Vogliamo continuare su questa strada. È stata la nostra migliore partita con Luis Enrique e vorremmo che fosse sempre così”. Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Intervistato da Teledeporte, Alvaroha parlatoil 6-0 rifilato alla Germania. Queste le parole del centravanti della Juventus e della Nazinale spagnola: “Sulle prestazioni della squadra c’èqualda ridire, maproprio andare a casa edi noi,questa vittoria. Ci aiutiamo a vicenda e ci sono tanti giovani. Bisogna avere fiducia ma l’atteggiamento della squadra è quello giusto. E’ un messaggio forte per tutti, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Vogliamo continuare su questa strada. È stata la nostra migliore partita con Luis Enrique e vorremmo che fossecosì”. Foto: twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo ...

Steba661 : RT @giampdisan: E come per #Danilo e #Rabiot anche oggi abbiamo salutato moltitudini di vedove di Dzeko e Suárez che piagnucolavano quando… - giampdisan : E come per #Danilo e #Rabiot anche oggi abbiamo salutato moltitudini di vedove di Dzeko e Suárez che piagnucolavano… - SergioSarres : #morata uno o due gol a partita glie lo devono annullare di contratto.. ordinaria amministrazione ?????????????? #ESPGER - gianlui62256426 : @marco_rogerio_ Per fortuna c'è già morata... secondo me prima di dybala devono saltare ramsey e bernadeschi -

Ultime Notizie dalla rete : Morata “Devono SNAI – Serie A: Atalanta-Inter, quote strette Juventus all'Olimpico da favorita Fortune Italia