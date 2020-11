Mino Magli: “Elisabetta Gregoraci andava in clinica da Briatore e poi a letto con me gridando ‘Sono liberaaaaa’” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto…”. A dirlo è Mino Magli, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, che in un’intervista al settimanale Oggi ha rivelato dettagli inediti sulla loro relazione, avvenuta 13 anni fa, quando lei era già fidanzata con Flavio Briatore. “Ricordo molto bene il periodo quando Flavio Briatore era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono liberaaaaaa’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme – ha raccontato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “L’unico mio intento è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto…”. A dirlo è, ex fidanzato di Elisabetta, che in un’intervista al settimanale Oggi ha rivelato dettagli inediti sulla loro relazione, avvenuta 13 anni fa, quando lei era già fidanzata con Flavio. “Ricordo molto bene il periodo quando Flavioera ricoverato in unaa Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dallami chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono liberaaaaaa’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme – ha raccontato ...

clikservernet : Mino Magli: “Elisabetta Gregoraci andava in clinica da Briatore e poi a letto con me gridando ‘Sono liberaaaaa’” - Noovyis : (Mino Magli: “Elisabetta Gregoraci andava in clinica da Briatore e poi a letto con me gridando ‘Sono liberaaaaa’”)… - doctorhoover : RT @_DAGOSPIA_: MINO MAGLI, EX DELLA GREGORACI: ''ANDAVA IN CLINICA A TROVARE BRIATORE E POI A LETTO CON ME'' - _DAGOSPIA_ : MINO MAGLI, EX DELLA GREGORACI: ''ANDAVA IN CLINICA A TROVARE BRIATORE E POI A LETTO CON ME''… - etchevskaia : @GrandeFratello Ma perché non chiamate Mino Magli per lei? Stefania e diventata leccina di Elisabetta e compagni. Ora non nominano piu -