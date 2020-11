Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Verso un decreto ristori ter da oltre un miliardo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Presidente della Repubblica ha firmato il Ddl di Bilancio. Il provvedimento è quindi stato ppresentato alla Camera. Lo si apprende da fonti del Quirinale Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Presidente della Repubblica hato il Ddl di. Il provvedimento è quindi stato ppresentato. Lo si apprende da fonti del Quirinale

Caffe_Graziella : RT @ElioLannutti: Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 anni @sole24ore h… - salidaparallela : RT @ElioLannutti: Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 anni @sole24ore h… - CarieriF : RT @ElioLannutti: Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 anni @sole24ore h… - ElioLannutti : Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 anni… - KenSharo : New post (Mattarella firma il ddl Bilancio, va alla Camera. Fondo per anticipo Recovery fund da 120 miliardi in 3 a… -