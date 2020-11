BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, Mattarella firma il ddl: ora va alla Camera #Manovra - iconanews : Manovra:Mattarella ha firmato ddl Bilancio,ora a Camera - MediasetTgcom24 : Manovra, Mattarella firma il ddl: ora va alla Camera #Manovra - GiovaQuez : RT @ricci_sonia: Mattarella ha firmato la legge di Bilancio. La manovra viene inviata alla Camera, mai così in ritardo. #18Novembre #leg… - ricci_sonia : Mattarella ha firmato la legge di Bilancio. La manovra viene inviata alla Camera, mai così in ritardo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Mattarella

Agenzia ANSA

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato il ddl Bilancio, autorizzandone la presentazione in Parlamento. In particolare il provvedimento verrà ...Sarà dotato di 8 miliardi per il 2022 e di 7 miliardi per il 2023 e una quota di almeno 5 miliardi fino a un massimo di 6 sarà destinata ...