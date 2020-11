"Lo capisci per cosa ti sta usando?". Mila Suarez demolisce Paolo Brosio: forse, la sua baby-fidanzata... (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ora parla Mila Suarez. E' un fiume in piena. A Libero, in esclusiva, parla di Paolo Brosio: “Sei un uomo di Fede, non capisci che la tua nuova fidanzata ti utilizza per andare in tv?”. La Suarez, che ha rivelato di aver messaggiato con Brosio durante il lockdown, quando lui stava iniziando a frequentare Laura (la 22 enne super modella). “Una coincidenza: anche lei ha lo stesso agente di Paolo. Secondo me ti sta usando. Devi aprire gli occhi”, continua. Ma Brosio, solo pochi giorni fa a Live-Non è la D'Urso, ha difeso la 22enne (laureata e con un curriculum di tutto rispetto). “E' presto per parlare di amore, ma c'è intesa e stima”, aveva detto Brosio. Alla Suarez, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ora parla. E' un fiume in piena. A Libero, in esclusiva, parla di: “Sei un uomo di Fede, nonche la tua nuovati utilizza per andare in tv?”. La, che ha rivelato di aver messaggiato condurante il lockdown, quando lui stava iniziando a frequentare Laura (la 22 enne super modella). “Una coincidenza: anche lei ha lo stesso agente di. Secondo me ti sta. Devi aprire gli occhi”, continua. Ma, solo pochi giorni fa a Live-Non è la D'Urso, ha difeso la 22enne (laureata e con un curriculum di tutto rispetto). “E' presto per parlare di amore, ma c'è intesa e stima”, aveva detto. Alla, ...

CazzanigaDavide : @matteosalvinimi Che veramente non ne capisci niente. Se non fosse stato per amazon tanti piccoli negozi avrebbero chiuso - pataepisi : @Osmin__ @celluzzi Ma stai zitto cosa ne capisci tu di interpretazione e doppiaggio per favore - Dolcerib : @robertaramundo1 Posso capire...alcune cose si sentono quasi subito poi, se l'altra persona ti da i motivi per farl… - H0PESTR0M : Eriksen per Paredes solo se di calcio non capisci un cazzo grazie - FedeDiLo98 : Poi vai in uni e trovi prof disponibilissimi, umili, che ti trattano con rispetto e ti danno del lei. Che nonostant… -

Ultime Notizie dalla rete : capisci per La vacanza trasformata in un incubo di due mesi per una coppia col Covid: «Esperienza terribile» Il Tirreno L’occhio della società italiana

Uno dei più importanti fotografi italiani, Berengo Gardin, ci parla della sua esperienza professionale con Olivetti e del futuro della fotografia, tra digitale e specializzazione.

Andrea Zelletta: la fidanzata Natalia Paragoni e il flirt con Alice Fabbrica

È definito "comodino" per la sua scarsa influenza nella Casa, ma se Andrea Zelletta ha mantenuto un profilo tranquillo ha sicuramente i suoi motivi. Dal ...

Uno dei più importanti fotografi italiani, Berengo Gardin, ci parla della sua esperienza professionale con Olivetti e del futuro della fotografia, tra digitale e specializzazione.È definito "comodino" per la sua scarsa influenza nella Casa, ma se Andrea Zelletta ha mantenuto un profilo tranquillo ha sicuramente i suoi motivi. Dal ...