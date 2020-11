Jasmine Carrisi a The Voice Senior è raccomandata? Al Bano non ci sta e la difende (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’arrivo di Jasmine Carrisi a The Voice Senior ha fatto storcere il naso a molti. Secondo le voci più maliziose la figlia d’arte sarebbe raccomandata dal padre Al Bano e per questo avrebbe ottenuto il ruolo di giudice nel talent show dedicato agli over 60. Nelle scorse edizioni il trono dei giurati era stato occupato da un’altra famiglia eccellente con Francesco e Roby Facchinetti. La presenza di Al Bano tra i giurati di The Voice Senior era già nota dall’estate. L’annuncio della presenza della figlia Jasmine, negli ultimi giorni, ha fatto esplodere il gossip. Si narra, infatti, che la giovane artista 19enne sarebbe stata scelta su spinta del padre. Jasmine, inoltre, ha inaugurato in estate il suo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’arrivo dia Theha fatto storcere il naso a molti. Secondo le voci più maliziose la figlia d’arte sarebbedal padre Ale per questo avrebbe ottenuto il ruolo di giudice nel talent show dedicato agli over 60. Nelle scorse edizioni il trono dei giurati era stato occupato da un’altra famiglia eccellente con Francesco e Roby Facchinetti. La presenza di Altra i giurati di Theera già nota dall’estate. L’annuncio della presenza della figlia, negli ultimi giorni, ha fatto esplodere il gossip. Si narra, infatti, che la giovane artista 19enne sarebbe stata scelta su spinta del padre., inoltre, ha inaugurato in estate il suo ...

