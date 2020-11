Inter, Bargiggia su Conte: “Fossi nell’Inter lo porterei a braccia in Premier” (Di mercoledì 18 novembre 2020) In risposta al TWEET di Gianluca Di Marzio, in cui il volto del calciomercato riportava le parole d’amore e nostalgia di Antonio Conte nei confronti della Premier League, Paolo Bargiggia ha detto la sua sul conto dell’allenatore dell’Inter: “Fossi nell’Inter gli troverei subito una squadra in Premier League e lo porterei a braccia senza nemmeno prendere un aereo…Ma temo che stiano dormicchiando un po’ troppo…As usual!” Parole che sanno di critica nei confronti di entrambe le parti coinvolte: da una parte verso un allenatore che non sta, secondo il giornalista di Mediaset, portando i risultati sperati, e dall’altra verso una società che sembrerebbe incapace di cambiare la rotta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 novembre 2020) In risposta al TWEET di Gianluca Di Marzio, in cui il volto del calciomercato riportava le parole d’amore e nostalgia di Antonionei confronti della Premier League, Paoloha detto la sua sul conto dell’allenatore dell’nell’gli troverei subito una squadra in Premier League e losenza nemmeno prendere un aereo…Ma temo che stiano dormicchiando un po’ troppo…As usual!” Parole che sanno di critica nei confronti di entrambe le parti coinvolte: da una parte verso un allenatore che non sta, secondo il giornalista di Mediaset, portando i risultati sperati, e dall’altra verso una società che sembrerebbe incapace di cambiare la rotta. SportFace.

Il giornalista ha attaccato il tecnico dell'Inter dando un consiglio ironico al club nerazzurro: 'Lo porterei a braccia senza neanche prendere aereo'.

