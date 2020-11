Giovane accoltellata nel bosco tra Saronno e Caronno | in una piazza di spaccio di droga

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Una ragazza esce dalurlando e perdendo sangue per una ferita a un braccio. Alcuni automobilisti di passaggio se la vedono davanti e chiamano subito i soccorsi. E’ ancora tutta da chiarire ciò che è accaduto nello scorso fine settimana in un’area boschiva del Parco del Lura tra. Unadonna … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Accoltellata nel bosco, una ragazza di 29 anni è stata soccorsa dall'equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e poi dall'equipaggio di una ...