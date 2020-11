Diabete | da molecole scudo a trapianti cellulari

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Da un lato le": vitamina D e Omega 3; ma anche polifenoli e antiossidanti, come politadina, pterostilbene, lattoferrina e quercetina, per citarne alcuni. Dall'altrodi isole pancreatiche in molti casi risolutivi. "Negli ultimi 10 anni le opzioni per la prevenzione e il trattamento deldi tipo 1 si sono notevolmente arricchite", dice Camillo Ricordi, scienziato italiano che lavora presso l'Università di Miami e tra i massimi esperti al mondo die medicina rigenerativa. Se grandi passi in avanti sono stati condotti neldi tipo 2, notoriamente legato dieta e stile di vita "altrettanto importanti sono stati i progressi sul fronte deldi tipo 1, - spiega Ricordi ...