Chi L’ha Visto: la Sciarelli furiosa in diretta (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conduttrice di Chi L’ha Visto, Federica Sciarelli, si è mostrata palesemente arrabbiata durante la puntata della scorsa settimana La storica conduttrice di Chi L’ha Visto, Federica Sciarelli, ha mostrato tutta la sua contrarietà durante la diretta della scorsa settimana. Come riporta Libero, infatti, ha scagliato i suoi strali nei confronti delle truffe amorose. Quest’ultime L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 18 novembre 2020) La conduttrice di Chi, Federica, si è mostrata palesemente arrabbiata durante la puntata della scorsa settimana La storica conduttrice di Chi, Federica, ha mostrato tutta la sua contrarietà durante ladella scorsa settimana. Come riporta Libero, infatti, ha scagliato i suoi strali nei confronti delle truffe amorose. Quest’ultime L'articolo proviene da YesLife.it.

francescacheeks : Grandissima ammirazione per chi ha già fatto l’albero di Natale i primi di NOVEMBRE. Però ora vi sparate già gli Wh… - myrtamerlino : Abbiamo l'#ossigeno, ma mancano le #bombole perché c'è chi ha creato un mercato nero ignobile. La gente muore e c'è… - NicolaPorro : L’emergenza #COVID19 sta bloccando la “gestione” ospedaliera di tutte le altre patologie. Ecco quello che succede n… - Thelma02559007 : RT @AzzurraBarbuto: Non stupisce che l’ex iena ed europarlamentare grillino, il rigoroso Dino Giarrusso,che ha sempre demonizzato le lobby,… - Enricofrasca3g2 : RT @lapoelkann_: Forza AZZURRI?? per Bosnia-Italia e GRAZIE x l'Impegno nella Campagna #EilNostroDovere. TUTTI Insieme Raccoglieremo Cibo e… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi L’ha Big Geo, dal Piemonte a Manhattan: la nuova sede di Business Intelligence Group Fortune Italia