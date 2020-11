Calabria: Conte domani riceverà delegazione Anci (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rom,a, 18 nov. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceverà domani a Palazzo Chigi una delegazione dell’Anci Calabria. L’appuntamento con i sindaci dei Comuni capoluogo è fissato alle 15 ed era stato concordato nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 18 novembre 2020) Rom,a, 18 nov. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giuseppea Palazzo Chigi unadell’. L’appuntamento con i sindaci dei Comuni capoluogo è fissato alle 15 ed era stato concordato nei giorni scorsi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

