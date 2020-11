Benzinai, dal 27 novembre scatta la chiusura in autostrada (Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergenza coronavirus, chiudono i Benzinai in autostrada. La lettera delle sigle sindacali al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio annunciano la sospensione delle aperture notturne dei Benzinai in autostrada, mentre dalla settimana successiva, quindi dal 30 novembre, la sospensione delle aperture interesserà anche la fascia diurna. autostrada A1Benzinai, annunciata la chiusura in autostrada dal 30 novembre. Dal 27 sospensione delle aperture notturne Dal 27 novembre sono sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in autostrada, mentre dalla settimana successiva la chiusura ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Emergenza coronavirus, chiudono iin. La lettera delle sigle sindacali al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio annunciano la sospensione delle aperture notturne deiin, mentre dalla settimana successiva, quindi dal 30, la sospensione delle aperture interesserà anche la fascia diurna.A1, annunciata laindal 30. Dal 27 sospensione delle aperture notturne Dal 27sono sospese le aperture notturne dei distributori di carburanti in, mentre dalla settimana successiva la...

